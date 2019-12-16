Суды Петербурга снова начали рабочую неделю с эвакуаций

Несколько судов Петербурга в очередной раз получили сообщения о якобы заложенных бомбах и на некоторое время прервали работу, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. По словам сотрудников пресс-службы, процесс эвакуации уже «доведен до совершенства».

На выход пришлось пройти сотрудникам и посетителям Петродворцового, Куйбышевского, Приморского и Сестрорецкого районных судов Петербурга. Проверка в Сестрорецком суде заняла около получаса, он уже вернулся к работе.

Также злоумышленники заявили, что заминированы ряд университетов, в том числе: СПбГУ, СПбУТУиЭ, СПбГИК, Гражданской авиации, филиал ВШЭ в Петербурге, СПбГУЭ, СПбГАВМ и другие.

Петербургские суды уже третью неделю вынуждены эвакуироваться в рабочие дни из-за анонимных сообщений с угрозами. Часто так или иначе в письме упоминается бизнесмен Константин Малофеев. От него злоумышленники требуют перечислить им 120 биткоинов, украденных с криптобиржи WEX. «Царьград» ранее направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз.