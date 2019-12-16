В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за передачу зэкам телефонов

В Госдуме разработали поправки в действующий УК РФ, согласно которым предлагается ввести уголовную ответственность для лиц, предпринимающих попытки передать заключенным мобильные телефоны, передает РИА "Новости".

Инициативу поддержали в Верховном суде, ФСИН, Минюсте и Минкомсвязи. На данный момент за попытку передать "на зону" мобильное устройство нарушителю грозит административный штраф до 5 тысяч рублей.

В ноябре, напомним, коллегия МВД поручила ФСИН, ФСБ, а также другим силовым органам и Роскомнадзору рассмотреть вопрос об установке устройств, которые будут блокировать сигналы сотовой связи на территории тюрем.