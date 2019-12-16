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11:38

«Наблюдатели Петербурга» попросят расформировать Горизбирком на заседании ЦИК

фото ЗакС политика «Наблюдатели Петербурга» попросят расформировать Горизбирком на заседании ЦИК

Представителей общественного движения «Наблюдатели Петербурга» пригласили выступить на заседании Центральной избирательной комиссии 18 декабря с докладом по итогам муниципальной кампании 2019 года, сообщили «наблюдатели» в своем Facebook.

Общественники планируют огласить составленное ранее письмо в ЦИК с отчетом о наблюдении в день голосования. В частности, они перечислят основные нарушения, с которыми сталкивались участники выборного процесса.

Кроме того, «Наблюдатели Петербурга» расскажут о работе Городской избирательной комиссии (СПбИК) по предупреждению нарушений, контролю избирательных прав граждан и формированию нижестоящих комиссий.

«В конце отчета содержится резюме, в котором «Наблюдатели Петербурга» на основании приведенных фактов и невыполнения Санкт-Петербургской избирательной комиссией постановления ЦИК полагают необходимым расформировать СПбИК», - говорится в сообщении.

Заседание ЦИК начнется в ближайшую среду, 18 декабря, в 11-00.


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