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11:59

Правозащитники рекомендовали России криминализировать домашнее насилие

фото ЗакС политика Правозащитники рекомендовали России криминализировать домашнее насилие

В России нужно криминализировать домашнее насилие и прописать в законе четкие определения видов насилия, говорится в докладе «Правовой инициативы», которая оказалась в распоряжении «МБХ медиа».

В докладе «Самое опасное место: Обзор мер по противодействию домашнему насилию. Международный опыт» правозащитники указали, что принятие законов против домашнего насилия доказало эффективность в ряде стран, в том числе в Молдове, Украине и Киргизии. В этих странах уровень насилия сократился более чем на 20%.

Для решения проблемы домашнего насилия нужен целый комплекс мер, а не принятие одного закона, считают правозащитники. Они предлагают криминализировать домашнее насилие, разработать четкие определения видов насилия: физического, сексуального, психологического и экономического. Также следует прописать приоритет прав потерпевших от насилия над правами агрессора.

Авторы доклада считают, что защита потерпевших от домашнего насилия должна обеспечивать охранными ордерами, также им следует предоставлять бесплатную юридическую, психологическую, медицинскую и социальную помощь.

Отдельно в докладе перечислены меры по обучению специалистов проведению информационно-просветительской кампании. Следует регулярно проводить комплексное обучение полицейских, сотрудников Следственного комитета, прокуратуры и судов для понимания гендерного насилия, его динамики, последствий, а также программы повышения квалификации юристов, психологов и социальных работников.

Домашнее насилие в России декриминализировано с 2017 года. Сейчас побои , нанесенные близким родственникам, в том числе супругам и детям, на первый раз грозят административным штрафом от 5 до 30 тысяч или арестом на 10 – 15 суток. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова называла этот закон ошибкой.

Сейчас идет обсуждение законопроекта о профилактике домашнего насилия. Опубликованный вариант вызвал критику и противников, и сторонников. Один из соавторов проекта, секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова заявила, что документ переработан под давлением традиционалистов. 2 декабря в Петербурге прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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