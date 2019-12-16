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12:18

Никешин предложил освободить от транспортного налога опекунов инвалидов

фото ЗакС политика Никешин предложил освободить от транспортного налога опекунов инвалидов

В Петербурге могут освободить от уплаты транспортного налога опекунов инвалидов с детства. Соответствующий законопроект внес в Законодательное собрание депутат от «Единой России» Сергей Никешин.

Согласно предложенным поправкам, на льготы сможет претендовать только один опекун и только в том случае, если инвалид признан недееспособным судом.

«Настоящий проект закона Санкт-Петербурга подготовлен мною в связи с обращением гражданки, являющейся опекуном инвалида с детства 1 группы, признанного недееспособным. Семья гражданки из двух человек живет на пенсию инвалида и пособие по уходу за тяжелобольным инвалидом, других доходов не имеет. Автомобиль необходим семье для посещения больницы, поликлиники и т.п. Уплата транспортного налога для бюджета такой семьи является существенным расходом», - написал депутат в пояснительной записке.

В настоящее время в городе проживает 3475 недееспособных граждан, над которыми установлена опека. Таким образом, расчетный размер выпадающих доходов бюджета Петербурга в случае установления льгот составит 18,2 млн рублей, посчитал Никешин.

Законопроект был направлен на заключение губернатору Александру Беглову.


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