Генпрокуратуре понадобились два гольф-кара за 3 млн для "обеспечения нужд РФ"

Генеральной прокуратуре РФ захотелось приобрести два электрических гольф-кара Club Car Transporter Electric совокупной стоимостью более 3 млн рублей. На соответствующий тендер обратил внимание Znak.com.

"Гольф-кары должны быть новыми, изготовленными не ранее 2019 года, с заводскими номерами, не иметь следов ржавчины и повреждений (царапин, вмятин и т. д.)", - уточняется в пояснительной записке к тендеру.

Закупку разместил прямой подопечный генпрокурора Юрия Чайки, начальник управления специального и технического обеспечения Пронин В. Я. - по личному распоряжению главы ведомства.

Победителем конкурса, завершившегося 9 декабря, стало ООО "АГРО АЛЬЯНС".

В качестве пояснения цели приобретения электрокара в тендере значилось следующее: "в целях обеспечения нужд Российской Федерации". Поставить ТС должны в санаторий в Ялте.