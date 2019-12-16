Несколько школ в Петербурге эвакуировали вслед за судами

Вслед за петербургскими судами эвакуированы ряд школ, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Прервать занятия пришлось гимназиям №№ 405, 227, 540, лицею № 384, школам №№ 553, 43, 98.

Тем временем завершились проверки в Приморском и Петродворцовом суде, они вернулись к работе. Опасных предметов не найдено. Продолжается проверка в Куйбышевском суде.

Петербургские суды уже третью неделю вынуждены эвакуироваться в рабочие дни из-за анонимных сообщений с угрозами. Часто так или иначе в письме упоминается бизнесмен Константин Малофеев. От него злоумышленники требуют перечислить им 120 биткоинов, украденных с криптобиржи WEX. «Царьград» ранее направил в ФСБ заявление из-за полученных угроз.