ОМОН задержал противников мусоросжигательного завода в Татарстане

Полиция задержала под Казанью около десяти человек, протестующих против строительства мусоросжигательного завода в регионе, передает «МБХ медиа».

По словам одной из задержанных, активистки Веры Керпель, сотрудников ОМОНа было в три раза больше, чем протестующих. Силовики потребовали от активистки показать ее вещи, по ее словам, ничего не объясняли и задержали без предупреждения.

Керпель вменяют нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованной акции без подачи уведомления). Она подчеркнула, что в разбитом протестующими палаточном лагере отсутствовали «какие-либо средства наглядной агитации, которые характерны для пикета, не было никаких звукоусиливающих средств, характерных для митинга».

Активисты протестуют против строительства мусоросжигательного завода в Татарстане. Они разбили палаточный лагерь по примеру защитников Шиеса, протестующие блокируют работу техники и требуют проведения общественной экологической экспертизы. Они утверждают, что стройка планируется на землях сельскохозяйственного назначения.