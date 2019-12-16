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13:03

Депутат Васильев намерен попросить Беглова разобраться с задержкой зарплат метростроевцам

фото ЗакС политика Депутат Васильев намерен попросить Беглова разобраться с задержкой зарплат метростроевцам

Депутат Законодательного собрания от «Единой России» Андрей Васильев обещал поставить перед губернатором Петербурга Александром Бегловым вопрос о задержке заработной платы сотрудникам «Метростроя». Соответствующее заявление парламентарий сделал во время медиа гайд-парка «С правой ноги» о проблемах метростроительства 16 декабря, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Во время мероприятия из зала выступил сотрудник «Метростроя». Он заявил, что уже несколько месяцев он и его коллеги не получают заработную плату - "жить не на что". Васильев сказал, что поднимет эту проблему при встрече с губернатором.

- Послезавтра очевидно у нас будет представление нового вице-губернатора. Выясним, он ли будет отвечать, сегодня Батанов отвечает за «Метрострой». Я поставлю вопрос перед губернатором, чтобы разобраться с заработной платой. Это безобразие, - заявил парламентарий.

Сегодня, напомним, стало известно о возвращении замгендиректора "Группы ЛСР" Максима Соколова на работу в Смольный: Александр Беглов назначил его вице-губернатором, который будет курировать вопросы транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.

София Саттарова


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