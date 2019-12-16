Посетителей кафетерия в Русском музее возмутил "комплимент" со Сталиным

В кафетерии, расположенном в корпусе Бенуа Русского музей, посетителей, заказавших кофе, в качестве комплемента ждал сюрприз: на прилагаемой к напитку шоколадке красовался портрет советского вождя Иосифа Сталина. Об инциденте рассказал пользователь Вадим Фиалко у себя в Facebook.

"Когда официантка сказала, что к капучино положен Сталин, я подумал, что ослышался. Когда увидел, то обалдел", - поделился Фиалко.

Мнения комментирующих публикацию пользователей соцсети разошлись: одни заявили, что с радостью бы вкусили угощение, а другие предложили предлагать в пару к Сталину шоколад с Адольфом Гитлером.

UPD. Дирекция музея изымет из продажи "резонансные" конфеты с портретом спорной исторической личности, пишут РИА "Новости".