Директора ФБК Жданова задержали на выходе из спецприемника

Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он провел 10 суток, сообщает «Команда Навального» в Telegram.

Жданова арестовали 6 декабря из-за участия в несогласованной акции протеста в Москве 14 июля. Тогда незарегистрированные на выборах в Мосгордуму кандидаты протестовали против отказов Мосгоризбиркома в регистрации.

Для Жданова это далеко не первое задержание за последние четыре месяца. В общей сложности он провел под арестом 43 дня из-за летних акций протеста в Москве. Неоднократно его задерживали на выходе из спецприемника.