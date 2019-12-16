Роскомнадзор просит руководство Twitter разблокировать аккаунты Россотрудничества и Малькевича

Роскомнадзор обратился к администрации Twitter из-за ситуации с ограничением доступа к аккаунтам Россотрудничества, проекта «Хорошие новости» и главы комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты РФ Александра Малькевича.

По словам представителей РКН, они обратились к директору по публичной политике Twitter в Европе Шинейд МакСуинни. В письме они выразили недоумение блокировкой, обратив внимание, что публикации в аккаунтах не противоречат правилам сервиса. По мнению РКН, такие ограничения «противоречат принципам свободы распространения информации».

При этом в Роскомнадзоре обратили внимание на то, что уведомляли администрацию о необходимости заблокировать допуск к более чем 950 материалам. Однако этот контент до сих пор доступен для просмотра в Twitter, сожалеют в РКН. Речь идет о материалах с информацией «экстремистского характера», детской порнографией, суицидальным контентом и пропагандой наркотиков.

Аккаунт Россотрудничества в Twitter оказался заблокирован 13 декабря. Поводом стал пост о Дне Конституции России.

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