Обвиняемого в хищении миллиардов экс-министра финансов Подмосковья отправили в колонию на 14 лет

Столичный Басманный суд вынес приговор в отношении бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении, растрате и легализации более 14 млрд рублей: чиновник отправится в колонию общего режима на 14 лет, пишет "Эхо Москвы".

Вину в инкриминируемых ему деяниях экс-чиновник до конца не признавал, отказываясь давать какие-либо показания.

Кузнецова задержали во Франции в 2013 году и этапировали на родину в январе 2019-го.

Бывший глава министерства финансов Подмосковья Кузнецов трудился на занимаемом посту с 2003 по 2008 год, пока, в связи с "семейными обстоятельствами", внезапно покинул не только руководящую должность, но и родину.

Добавим, жену Кузнецова - Жанну Балах - бежавшую в США, суд заочно приговорил к 11 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывание денег (ч. 3. ст. 174 УК). США выдавать "беженку" отказывается.