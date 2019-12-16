Глава Якутии пользуется не менее 19 элитными авто, содержащимися за счет бюджета

Руководитель республики Саха (Якутия) Айсен Николаев имеет в распоряжении не менее 19 дорогостоящих элитных автомобилей, которые содержатся за счет средств из бюджета, информирует издание "Восток-медиа", ссылаясь на базу данных "СПАРК-Интерфакс"

Согласно обнаруженным документам, ежегодно на страховку транспортных средств Николаева Якутия выделяет около 40 млн рублей. Содержит автомобили глава Якутии через региональное госучреждение "Якутское постпредство в городе Москве".

По просторам столицы Николаев ездит на Audi A8L, Lexus LS 460, Mercedes Benz S560 4matic, Mercedes Benz S500 4matic, Сitroen Spacetourer.

Ранее, напомним, Николаев подписал распоряжение, обязывающее якутских школьников ежедневно исполнять гимн России на уроках.