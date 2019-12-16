Вишневский в должности зампреда «Яблока» будет координировать работу региональных депутатов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский рассказал ЗАКС.Ру, что, заняв должность заместителя председателя партии «Яблоко», намерен координировать деятельность представляющих ее региональных парламентариев.

- В региональных парламентах их постепенно становится больше. Недавно в «Яблоко» вступил депутат астраханской областной Думы. Нужно, чтобы мы координировались, предлагали общие законодательные инициативы, выступали согласованно и использовали все наши парламентские возможности в регионах для продвижения партийной программы, - отметил Вишневский.

Также депутат отметил, что в новом амплуа будет заниматься решением коммуникационных проблем с избирателями:

- У нас есть такая проблема в партии. Мы все умные, всегда говорим правильные вещи, но не всегда они оказываются понятными для граждан. Надо делать так, чтобы то, что мы говорим, гражданам было понятно, чтобы это было изложено на простом языке. Нужно, чтобы люди больше знали о том, что мы делаем.

Вишневский отметил, что не собирается переезжать в Москву, но в связи с новыми обязанностями будет приезжать в столицу чаще.

Напомним, съезд «Яблока» состоялся 13-15 декабря. Председателем партии был избран петербуржец Николай Рыбаков. Его заместителями, помимо Вишневского, стали председатель московского отделения «яблочников» Сергей Иванченко и руководитель экспертно-аналитического управления партии Иван Большаков.

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