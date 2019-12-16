Егор Жуков обжаловал свой приговор

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков обжаловал приговор суда, сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков.

Апелляционную жалобу подал адвокат Леонид Соловьев. Он и Жуков просят отменить приговор и прекратить уголовное дело.

Егор Жуков приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале Жукова с рассуждениями о методах ненасильственного протеста.

За Жукова вступались многие, в том числе главные редакторы «Эха Москвы» и «Новой газеты» Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов. Студент стал сотрудником двух редакций. Профсоюз студентов «Преобразование» потребовал оправдать Жукова при рассмотрении жалобы.