"Время бороться с жуликами": Жданова отпустили из столичного ОВД

Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, которого сегодня сразу на выходе из спецприемника усадили в машину полиции и увезли в ОВД, отпустили из отдела, не став вновь предъявляться каких-либо претензий.

"Он уже едет в офис! Хватит сидеть по спецприёмникам - время бороться с жуликами", - отчитались в "Команде Навального".

Напомним, Жданова арестовали 6 декабря из-за участия в несогласованной акции в Москве 14 июля. Тогда незарегистрированные на выборах в Мосгордуму кандидаты в депутаты протестовали против отказов Мосгоризбиркома в регистрации.

Для Жданова это далеко не первый административный арест за последние четыре месяца. В общей сложности он провел в спецприемнике 43 дня из-за летних манифестов.