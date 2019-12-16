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16:32

Юрий Шевчук поддержал благотворительный аукцион в поддержку фигурантов «Нового величия» и «Сети»*

фото ЗакС политика Юрий Шевчук поддержал благотворительный аукцион в поддержку фигурантов «Нового величия» и «Сети»*

Лидер ДДТ Юрий Шевчук передал пять дисков с автографами музыкантов группы для продажи на петербургском аукционе в поддержку политических заключенных, сообщил ЗАКС.Ру один из организаторов мероприятия, заместитель главы МО «Гавань» Сергей Кузин.

Все вырученные деньги планируется направить на поддержку обвиняемых по делам «Нового величия» и «Сети».

По словам Кузина, поддержать аукцион уже пообещали сын писателя-фантаста Бориса Стругацкого Андрей и актер Александр Филипенко. Организаторы также планируют пригласить к участию писателя Виктора Шендеровича.

Провести аукцион планируется в январе. Точная дата пока неизвестна.

По делу «Нового величия» проходит десять жителей Москвы. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ) и намерениях захватить власть путем государственного переворота. 

Участники сообщества заявили, что познакомились между собой в Telegram-чате. Один из посетителей этого чата, известный как Руслан Д (он же Александр Константинов) завоевал доверие молодых собеседников, нашел и оплатил помещение, в котором стал проводить общие собрания. Позже он предложил написать «устав организации», который впоследствии стал главным доказательством со стороны обвинения. Защитники и родственники обвиняемых, а также некоторые журналисты утверждают, что Руслан Д – сотрудник правоохранительных органов.

На скамьях подсудимых по делу «Сети» - девять жителей Петербурга и Пензы, преимущественно - анархисты. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе (статья 205.4 УК РФ), которое проводило тренировки, якобы готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти. Сами обвиняемые утверждают, что играли в пейнтбол и проходили курс выживания в лесу, а также обсуждали философию и политику. Несколько фигурантов дела «Сети» заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками, в том числе с применением электрического тока.  

Петербуржец Виктор Филинков в подробностях рассказал о применении к нему силы во время судебного заседания 4 июня, когда его голос записывали для проведения экспертизы.

17 января 2019 года Московский окружной военный суд на 3,5 года отправил в колонию общего режима жителя Петербурга Игоря Шишкина. Он признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело рассматривалось особым порядком. Шишкина задержали в январе 2018 года. Сотрудники ОНК при первом посещении в СИЗО нашли на его теле отметки, похожие на следы от побоев, но сам арестант сказал, что получил их на спортивной тренировке.



*Организация «Сеть» признана террористической и запрещена в России


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