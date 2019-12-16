"Досадный технический брак": Режиссер музпремии пояснил, отчего "протесты" заглохли в песне "Би-2"

Режиссер церемонии музыкальной премии "Виктория" Андрей Болтенко уточнил, из-за чего единственное лишь слово "протесты" было заглушено в песне проекта Шуры Би-2 "Куртки Кобейна". Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 1".

"Случившееся - досадный технический брак. Церемония проходит с живым звуком, поэтому такие ситуации возможны", - пояснил Болтенко.

Запись церемонии была выведена в эфир вечером 13 декабря. Мероприятие открывали "Куртки Кобейна" в совместном перфомансе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha, которые исполнили песню "Люди на эскалаторах", в которой неожиданно заглохло единственное слово - "протесты".

В пресс-службе ВГТРК позднее заявили, что "Россия-1" не вносила изменения в трансляцию, а получила готовую версию от организаторов церемонии.

Отметим, что лингвистами слово "протест" было признано филологами одним из самых употребляемых и знаковых в 2019 году - наряду со словом "пожар".