Депутаты МО "Гражданка" предложили Беглову защитить Муринский парк

Депутаты МО «Гражданка» обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову с рядом инициатив по решению проблем Муринского парка, сообщил ЗАКС.Ру депутат Вадим Сафонов.

В обращении депутаты обратили внимание, что не все жители окрестных кварталов могут использовать возможности парка для отдыха и творчества. К примеру, со стороны Северного проспекта доступ к парку перекрывают гаражи и автостоянки, к тому же на самом проспекте пока нет достаточно мест для безопасного перехода пешеходов. Общая площадь парка постоянно сокращается, за последние годы она уменьшилась более чем на четверть, а место, где мог быть создан основной вход, отдано под застройку второй очереди спорткомплекса «Нова Арена», указали депутаты.

Муниципалы предложили Беглову семь пунктов решения проблемы. Они предлагают сохранить парк в его природных границах, запретить принимать по нему решения без учета мнения горожан, создать Совет общественных управляющих парка. В последний, по задумке депутатов, должны войти представители муниципальных образований, прилегающих к парку, администрации Калининского района и руководители инициативных групп граждан.

Также депутаты предлагают организовать дирекцию Муринского парка, которая займется оперативным управлением, эксплуатацией и сохранением зеленой зоны. Муниципалы считают нужным запретить строительство любых капитальных объектов в парке до создания совета и дирекции, убрать из зеленой зоны все гаражи и автостоянки, а также реконструировать части Муринского парка вдоль Северного проспекта от Гражданского проспекта до улицы Руставели.

Пока под обращением подписались 10 депутатов от разных партий. Передать обращение Беглову муниципалы планируют 17 декабря.

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