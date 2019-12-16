18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:53

Арестованного историка Соколова официально лишают французского ордена Почетного легиона

фото ЗакС политика Арестованного историка Соколова официально лишают французского ордена Почетного легиона

Посол Франции в России подтвердила информацию о том, что на просторах республики инициирована процедура лишения доцента Олега Соколова высшей награды - ордена Почетного легиона.

"Все не так просто, но процедура [лишения ордена] уже начата", - цитирует изречение Сильви Берманн "Эхо Москвы".

Представители дипведомства Франции должны уведомить российский МИД о несоблюдении этических норм носителем награды, после чего информация была передана канцлеру ордена, который и принимает решение.

Как ранее пояснила представитель службы по связям с общественностью ордена Почетного легиона Сесиль Кретьен, "орден может быть отозван у иностранца за совершение действий, противоречащих чести или способных нанести ущерб Франции. Соответствующие процедуры прописаны в кодексе".

Ранее сегодня Соколова отказались выпускать из СИЗО под домашний арест. В изоляторе он встретит Новый год.

9 ноября историка достали сильно пьяным из Мойки с пакетом, в котором покоились части человеческого тела. Кроме того, в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Попав домой к Соколову, который живет неподалеку от места, где его выловили, полицейские нашли там части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, доцент застрелил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик, а после, надев костюм Наполеона Бонапарта, в чьем образе он постоянно выступал на реконструкциях и часто - лекциях, покончить жизнь самоубийством в стенах Петропавловской крепости.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:53 РКН внес "Яндекс.Дзен" и URA.RU в реестр организаторов распространения информации

20:35 Совфед и ВШЭ договорились о сотрудничестве

19:52 Директор ФБК Жданов решил баллотироваться в Мосгордуму

19:45 Суд перенес заседание по иску Федора Горожанко к полиции

19:32 Мосгордума отклонила вопрос "Яблока" Собянину о протестах и "московском деле"

19:22 Строительство метро: виновники и обрезанные крылья

18:49 Смольный решил поднять цены на проезд в метро по "Подорожнику" еще на рубль

18:47 Фонд капстроительства Петербурга получил нового временного главу

18:44 Беглов ответил на вопросы ЗакСа о застройке Петроградской стороны

18:26 Юношу из Владикавказа оштрафовали за публикацию отрывка из "Списка Шиндлера"

18:23 Чиновница из Ленобласти уволилась после нецензурного совета молодежи

17:53 Арестованного историка Соколова официально лишают французского ордена Почетного легиона

17:52 Депутаты петербургского ЗакСа победили «олигархов»

17:41 Муниципал: Депутаты МО "Гражданка" предложили Беглову защитить Муринский парк

17:11 "Досадный технический брак": Режиссер музпремии пояснил, отчего "протесты" заглохли в песне "Би-2"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru