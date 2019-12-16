Смольный решил поднять цены на проезд в метро по "Подорожнику" еще на рубль

В 2020 году проезд в метрополитене Петербурга по электронному кошельку «Подорожник» подорожает на два рубля, а не на рубль, как обещал раньше Смольный, следует из проекта постановления правительства. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту постановления, стоимость первых десяти поездок в месяц по «Подорожнику» в метро обойдется в 38 рублей (пока – 36 рублей). Совершившим более 10 поездок проезд обойдется в 37 рублей (35 рублей сейчас), больше 20 – 36 рублей (34), больше 30 – 35 рублей (33). Проезд с 41-й поездки в течение месяца будет стоить 34 рубля вместо 32-х сейчас.

В конце ноября планировалось, что стоимость проезда по «Подорожнику» повысится на один рубль, расчет начнется с 37 рублей за первые десять поездок.

По сравнению с первой версией постановления остались прежними планы по повышению цен на единые билеты. Билет для проезда в метро на месяц будет стоить 1870 рублей (на 60 рублей дороже, чем сейчас). Месячный билет на трамвай, троллейбус, автобус и метро обойдется в 3015 рублей вместо 2900 рублей, для учащихся – по 535 рублей вместо 515-ти.

Билет на одни сутки подорожает со 180 до 185 рублей. Единый билет на 90 минут - с 65 до 68 рублей.

Ранее Смольный объявил о повышении цен на разовый проезд в общественном транспорте. Покупка жетона для проезда в метро обойдется петербуржцам в 55 рублей, билет в наземном транспорте – 50 рублей. По словам вице-губернатора Евгения Елина, городские власти планируют пополнять городскую казну за счет туристов, которые чаще покупают разовые билеты, чем проездные карты.

Рост тарифов на 10 рублей стал поводом для недовольства. Группа активистов демократических движений объявила 14 декабря днем бойкота метро. До этого 8 декабря активисты провели митинг «Стоп тариф» против повышения цен. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

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