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19:32

Мосгордума отклонила вопрос "Яблока" Собянину о протестах и "московском деле"

фото ЗакС политика Мосгордума отклонила вопрос "Яблока" Собянину о протестах и "московском деле"

Мосгордума отклонила вопрос фракции «Яблоко» к мэру Москвы Сергею Собянину о летних протестах и «московском деле», сообщили представители фракции в Telegram-канале.

По словам руководителя фракции Максима Круглова, депутат Дарья Беседина во время отчета мэра в думе собиралась спросить Собянина, чувствует ли он ответственность за судьбы тех, кто столкнулся с преследованием со стороны правоохранителей из-за участия в летних протестах. У самой Бесединой также проходили обыски в квартире.

Фракция «Яблоко» сочла отклонение вопроса «грубым вмешательством в депутатскую деятельность». По словам депутатов, задавать мэру «исключительно комфортные и удобные» вопросы было бы «предательством интересов» избирателей.

Протесты летом в Москве начались из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать ряд независимых кандидатов в депутаты по формальным причинам. Акции переросли в крупные несогласованные митинги 27 июля и 3 августа. Полицейские и омоновцы жестко разгоняли протестующих, применяя силу. В каждый из дней были задержаны более тысячи человек, сотни получили травмы из-за действий правоохранителей.

«Московское дело» - это ряд уголовных дел, возбужденных после этих протестов. Изначально они были возбуждены по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), но в итоге по этой статье были закрыты. Вместо этого фигурантам предъявили обвинения по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Более десятка человек приговорили к колонии, в том числе за прикосновение к шлему росгвардейца, к руке силовика, удар по шлему пластиковой бутылкой и так далее.

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