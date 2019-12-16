Директор ФБК Жданов решил баллотироваться в Мосгордуму

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов на своем YouTube-канале объявил о своем намерении выдвинуться в депутаты Госдумы на выборах в 2021 году.

Жданов рассказал, что, отбывая 10-суточный административный арест, он услышал от одного из конвоиров идею «сделать Москву режимным городом». «Чтобы все въезжали и выезжали из города по пропускам», - пояснил Жданов. Он считает, что эта же мысль живет в мечтах чиновников.

Жданов заявил, что Россия должна быть «открытой и свободной страной». Он выступил против политических преследований, за свободное пользование интернетом, свободное ведение бизнеса, право на труд и достойную зарплату.

В Госдуме должны сидеть «нормальные депутаты», которые принимают «нормальные законы», а не «те дурацкие, от которых все сходят с ума», считает директор ФБК. «За эти 10 суток [ареста] я принял решение, что буду баллотироваться в Государственную думу Российской Федерации», - заключил Жданов.

Пока Жданов постоянно сталкивается с задержаниями после летних акций протеста в Москве. Он был одним из независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которому Мосгоризбирком отказал в регистрации по формальным причинам. После этого в столице прошли несколько акций протеста, самые крупные несогласованные митинги состоялись 27 июля и 3 августа.

Последние 10 суток Жданов провел в спецприемнике из-за участия в акции 14 июля. На выходе его задержали снова, но вскоре отпустили.