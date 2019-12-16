Совфед и ВШЭ договорились о сотрудничестве

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и ректор ВШЭ Ярослав Кузминов подписали договор о сотрудничестве, передает РИА «Новости».

Специалисты ВШЭ помогут верхней палате парламента в развитии региональной законодательной базы. Стороны окажут друг другу организационную, научно-исследовательскую, научно-образовательную, консультационную, экспертную и иную помощь. Также договор предусматривает консультативную и экспертную помощь регионам в осуществлении ими законотворческой деятельности.

По словам Матвиенко, преподаватели вуза уже принимают участие в экспертных и консультативных советах Совфеда, но «размах этого сотрудничества» должен быть другим. Кузьминов, в свою очередь, отметил, что ВШЭ занимается вопросами и развития федерального центра, и регионов России.

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