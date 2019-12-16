РКН внес "Яндекс.Дзен" и URA.RU в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации сервис «Яндекс.Дзен» и информагентство URA.RU, передает «Интерфакс».

На изменения в реестре обратил внимание проект «Роскомнсвобода». В ответе «Интерфаксу» РКН сообщил, что компания Yandex Services AG и ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» были внесены в список 10 и 13 декабря соответственно. Кроме «Яндекс.Дзена», в этом списке находятся «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Район».

Ресурсы попадают в реестр после того, как на требование РКН предоставляют контактные данные. По закону «Об информации», реестр формируется совместно с правоохранительными органами и органами госбезопасности.

В октябре РКН составил протокол в отношении издания «Панорама» из Ростова-на-Дону за отказ редакции внести себя в реестр ОРИ. Редакция пыталась получить обоснования, но, как утверждают сотрудники, безрезультатно. Комментарии на сайте отключили, но в конце октября издание оштрафовали на 100 тысяч рублей, поскольку на момент составления протокола они еще действовали.