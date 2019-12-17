18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:49

Главу фракции «Единой России» в думе Переславль-Залесского задержали по подозрению в убийстве

фото ЗакС политика Главу фракции «Единой России» в думе Переславль-Залесского задержали по подозрению в убийстве

Глава фракции «Единая Россия» в Переславль-Залесской гордуме Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу гордумы Сергея Корниенко.

По словам Корниенко, информацию он получил от главы городского округа Переславль-Залесский. Корнилов задержан и находится в отделе полиции, уточнил Корниенко.

Корнилова подозревают в убийстве 60-летнего таксиста, сообщает 76.ru. По некоторым данным, депутат мог быть пьян в тот момент. Сообщается, что погибший был одним из агитаторов «Справедливой России», однако по предварительной версии, убийство было бытовым. За день до этого Корнилов вышел из фракции «Единая Россия», сообщил депутат гордумы, единоросс Сергей Царев.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:39 Greenpeace провел акцию против "урановых хвостов" у Гостиного двора

13:59 В Петербурге продолжают "минировать" суды

13:59 Представители левых сил вспомнили у посольства Казахстана погибших в беспорядках в Жанаозене

13:49 Альбац дала совет получившему условный срок за экстремизм Егору Жукову

13:32 СК возбудил дело об убийстве в отношении главы единороссов в гордуме Переславля-Залесского

13:27 УФАС сообщило о раскрытии картеля на рынке социального питания

12:59 Гудков порассуждал о милитаристской социальной рекламе

12:48 Фигуранта "московского дела" Суровцева оставили в СИЗО до лета 2020 года

12:40 Муниципал: Чупрунов отсудил 17 тысяч рублей у ИКМО "Черная речка"

12:22 Попавшие в СИЗО к Шестуну правозащитники рассказали о грубом обращении с ним

11:54 Активистке "Открытой России" Шевченко разрешили говорить с матерью по телефону

11:53 Ройзман о поездке на Шиес: Люди взрослые, знающие себе цену

11:36 Муниципал: Брата Макарова привлекли заинтересованным лицом по иску о выборах в МО "Черная речка"

11:18 Защита историка Соколова отказалась оглашать часть результатов психиатрической экспертизы

10:38 Верховный суд ликвидировал восемь политических партий

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru