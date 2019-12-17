Верховный суд ликвидировал восемь политических партий

Минюст добился в Верховном суде ликвидации восьми партий, которые игнорировали выборы на протяжении семи лет своего существования, еще по трем организациям решения пока не вступили в силу, передает «Интерфакс».

Прекратили деятельность: «Народная партия "За женщин России"», «Альянс зеленых», «Союз горожан», Народная партия России, Социал-демократическая партия России, Партия пенсионеров России, «Города России» и Аграрная партия России. Принятые решения по ликвидации еще трех партий: Всероссийской политической партии «Народный альянс», Монархическая партия и Всероссийской политической партии «Честно». В Минюсте добавили, что в соответствии с планом проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году будут проверены четыре политические партии.

Сейчас, по данным министерства, в России зарегистрированы 54 политические партии, 51 из которых имеет право принимать участие в выборах. Кроме этого, в реестре Минюста содержатся сведения о 39 организационных комитетах, образованных за последний год с целью создания партии.

Летом 2019 года Минюст собирался проверить более 30 партий, зарегистрированных семь лет назад, на предмет участия в выборах. Если за это время партии ни разу не участвовали в выборах, они могут быть ликвидированы по решению Верховного суда.