Защита историка Соколова отказалась оглашать часть результатов психиатрической экспертизы

Часть психолого-психиатрического освидетельствования бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова завершена, но защита не собирается оглашать ее предварительные результаты, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

«Какие-то предварительные результаты мы уже имеем, однако оглашать их защита не будет. Это адвокатская тайна, да и экспертиза еще не завершена», - заявил он.

По предварительным данным, экспертиза признает Соколова вменяемым, пишет Mash. Эти сведения Почуев комментировать отказался, назвав их «информационным вбросом» и заявив, что «явно кто-то пытается дискредитировать и защиту, и следствие».

Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, с которой он жил вместе. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Он признался в совершенном.

Пока Соколов находится в Москве, в психбольнице следственного изолятора «Бутырка».