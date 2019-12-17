Активистке "Открытой России" Шевченко разрешили говорить с матерью по телефону

Ленинский суд Ростова-на-Дону смягчил условия домашнего ареста активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко, разрешив ей общаться с матерью по телефону, передает «МБХ медиа».

Активистке продлили срок домашнего ареста до 18 января 2020 года. Свое ходатайство следствие обосновало «угрозой обороноспособности страны и конституционному строю» и тем, что Шевченко может скрыться, вступить в сговор или воспрепятствовать следствию. Сама Шевченко просила изменить условия домашнего ареста и разрешить ей разговаривать по телефону с матерью, сыном и мужем.

«Есть такая мера пресечения, как запрет на определенные действия. Запретите выходить на улицу в определённое время, находится в определенных местах, пользоваться телеграфом. Я уже 11 месяцев пытаюсь объяснить суду, как сложно быть мамой двух детей под домашним арестом. Мне кажется, когда следствие завершено, можно уже ряд ограничений снять», - сказала Шевченко. Следователь и прокурор против общения активистки по телефону не возражали.

В конце ноября Шевченко предъявили обвинение в окончательной редакции. Ее обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией из-за участия в публичных дебатах в Таганроге и публикации в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Дело Шевченко стало первым подобным делом в России. В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания).

В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали. Из-за дела Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование. Вместо него возникла одноименная общественная организация.