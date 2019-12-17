Гудков порассуждал о милитаристской социальной рекламе

Политик Дмитрий Гудков нашел символичными плакаты ко дню ракетных войск стратегического назначения, на которых крупно написано: "После нас - тишина". Увиденное заставило его провести аналогию с древним Римом, причем сравнение он сделал не в пользу современности. Гудков вспомнил изречение императора Калигулы "После нас хоть потоп".

"Чем поздний путинизм отличается от позднего цезаризма? Калигула ввел в Сенат одного коня, а у нас в парламенте конюшня. Калигула не планировал утащить с собой в могилу весь мир, а Путин – очень даже. Если со всех сторон кричат «Нет Путина – нет России», то легко рождается чеканная формулировка «они сдохнут, а мы в рай»", - написал он в своем Facebook.

Лидер незарегистрированной Партии перемен предположил, что спасение страны всецело будет зависеть от человека, который в роковой момент "не нажмет кнопку" по приказу из Кремля. Гудков также поставил под сомнение словосочетание "социальная реклама" применительно к подобной продукции.