УФАС сообщило о раскрытии картеля на рынке социального питания

Петербургские антимонопольщики закончили расследовать обстоятельства картельного сговора между десятью экономическими субъектами, занимавшимися организацией детского питания в Колпино. Речь идет о конторах под названиями АО «Артис-Детское питание», ООО «База Мария», ООО «Лимак-Нева», ООО «СПб Спец Строй», ООО «Евроспецсервис», ООО «Специализированная торговая компания», ООО «НУР», ООО «Невская дистрибьюторская компания», ООО «Юридическое бюро «Авангард», а также администрации Колпинского района. В отношении всех них возбуждено уголовное дело.

УФАС утверждает, что в 2016-2018 годах указанные организации согласовывали между собой цены в рамках 29 разыгрывавшихся чиновниками тендеров. Техническое задание специально "подгонялось" под определенного участника торгов. Его мнимые соперники, согласно проверке антимонопольщиков, участвовали в процедуре только для создания видимости конкуренции.

"Обычно Санкт-Петербургское УФАС передает материалы антикартельного дела на возбуждение уголовного. Здесь же уголовное дело было возбуждено до антимонопольного, и это свидетельствует не только о тесном взаимодействии наших структур, но и о возросшем интересе правоохранителей к такому виду нарушений", - рассказал глава ведомства Вадим Владимиров, добавивший, что считает данный сюжет принципиально важным.

Общая сумма контрактов, заключенных по описанной схеме, составила свыше 650 млн рублей.