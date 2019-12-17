СК возбудил дело об убийстве в отношении главы единороссов в гордуме Переславля-Залесского

Управление Следственного комитета по Ярославской области сообщили подробности убийства в Переславле-Залесском, в котором подозревают главу фракции «Единая Россия» в местной гордуме Владимира Корнилова.

По данным следствия, все произошло, когда мужчины вместе выпивали. По версии следствия, между ними произошла ссора, и Корнилов избил, а затем задушил своего знакомого.

О задержании Корнилова ранее сообщил глава гордумы Переславля-Залесского Сергей Корниенко. Тогда же сообщалось, что погибший – таксист, который был одним из агитаторов «Справедливой России». По предварительным данным, ссора была бытовой.