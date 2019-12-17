18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:49

Альбац дала совет получившему условный срок за экстремизм Егору Жукову

фото ЗакС политика Альбац дала совет получившему условный срок за экстремизм Егору Жукову

Публицист, главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац призналась, что ее утомила шумиха вокруг студента ВШЭ Егора Жукова, который получил условный срок за распространение экстремистской информации, и его многочисленные публичные выступления в СМИ. Помимо того, что у молодого человека есть серьезный риск заболеть "звездной болезнью", по мнению Альбац, необходимо более грамотно дозировать свою активность.

"Смотреть уже все эти бесконечные с ним интервью невозможно. Я бы на месте Егора Жукова сказала: ребята, всем спасибо, я раздал свои какие-то долги, я пойду дальше учиться. Вот это было бы очень правильным, мне кажется для него сделать. Потому что один раз послушали – интересно, второй раз послушали – менее интересно, в третий раз ты уже выключаешь, потому что все одно и то же", - отметила женщина в авторской радиопрограмме.

При этом журналистка находит Жукова "милым и интересным", а также считает положительным для отечественной политики появление на оппозиционном ее фланге кого-то помимо Алексея Навального.

Сам Жуков, признавая, что он "зачастил" в гости к различным редакциям, объяснял это тем, что час его славы скоро неизбежно пройдет и что он хочет успеть сказать как можно больше и привлечь как можно больше сторонников, пока этот час длится.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:39 Greenpeace провел акцию против "урановых хвостов" у Гостиного двора

13:59 В Петербурге продолжают "минировать" суды

13:59 Представители левых сил вспомнили у посольства Казахстана погибших в беспорядках в Жанаозене

13:49 Альбац дала совет получившему условный срок за экстремизм Егору Жукову

13:32 СК возбудил дело об убийстве в отношении главы единороссов в гордуме Переславля-Залесского

13:27 УФАС сообщило о раскрытии картеля на рынке социального питания

12:59 Гудков порассуждал о милитаристской социальной рекламе

12:48 Фигуранта "московского дела" Суровцева оставили в СИЗО до лета 2020 года

12:40 Муниципал: Чупрунов отсудил 17 тысяч рублей у ИКМО "Черная речка"

12:22 Попавшие в СИЗО к Шестуну правозащитники рассказали о грубом обращении с ним

11:54 Активистке "Открытой России" Шевченко разрешили говорить с матерью по телефону

11:53 Ройзман о поездке на Шиес: Люди взрослые, знающие себе цену

11:36 Муниципал: Брата Макарова привлекли заинтересованным лицом по иску о выборах в МО "Черная речка"

11:18 Защита историка Соколова отказалась оглашать часть результатов психиатрической экспертизы

10:38 Верховный суд ликвидировал восемь политических партий

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru