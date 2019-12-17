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14:39

Greenpeace провел акцию против "урановых хвостов" у Гостиного двора

фото ЗакС политика Greenpeace провел акцию против "урановых хвостов" у Гостиного двора

Возле Гостиного двора активисты экологической организации Greenpeace своеобразно поздравили петербуржцев с наступающими Новым годом и Рождеством, о чем пишет Telegram-канал "Агит Россия".

Рядом с праздничной елкой и фигурой Деда Мороза, установленными чиновниками, экологи выставили несколько бочек с изображенными на них знаками радиации. По всей видимости, участники перфоманса напомнили таким образом о радиоактивных отходах, которые через Петербург транспортируются из Европы на Урал.

"Урановые хвосты" ввозят в Россию из Германии. Против этого неоднократно проходили уличные акции. Депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник также занимают протестную позицию по этому вопросу. Вместе с некоторыми коллегами они оставили свои подписи под обращением к Владимиру Путину, в котором говорится о необходимости отказа от ввоза отходов.

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Фотография: Давид Френкель


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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