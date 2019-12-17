Против бывшего мэра Петропавловска-Камчатского возбудили уголовное дело о взятках

Досрочно ушедший в отставку экс-мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко стал подозреваемым по делу о получении взяток в общей сложности на сумму 900 тысяч рублей, говорится на сайте регионального управления Следственного комитета. Его задержали, и в ближайшее время ему определят меру пресечения. Коррупционных эпизодов Иваненко вменяется два.

По версии следствия, в получении и передаче наличных денег за покровительство бывшему чиновнику активно помогал родной брат.

Несмотря на то, что полномочия Иваненко заканчивались в 2021 году, он ушел в отставку двумя годами ранее, объяснив это проблемами со здоровьем. 27 ноября отставку приняли городские депутаты.