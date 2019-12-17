Депутат ЗакСа Ленобласти Маханек стала фигуранткой дела Олега Коваля

Депутат Заксобрания Ленобласти Елена Маханек задержана по подозрению в мошенничестве, сообщили в управлении Следственного комитета по Петербургу.

По версии следствия, Маханек, фактический руководитель ООО «ПСГ Блок-Монолит», совместно с бывшим вице-губернатором Ленобласти Олегом Ковалем и гендиректором ООО «Межрегионстрой» Александром Шульгой участвовавала в хищении денег ОАО «Газпром газораспределение». Следствие считает, что она от лица подрядчика предоставляла заказчику подложные справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке, подписанные Шульгой. Последние сообщали о якобы выполненных работах на более чем 53 млн рублей. Коваль же, полагают следователи, обеспечил принятие этих работ.

53 млн рублей были перечислены на счет подрядчика. Ущерб от действий подозреваемых оценили в 21 млн рубелей.