Пресс-служба КРТИ: Решение об и.о. председателя комитета пока не принято

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры пока не определились, кто станет исполняющим обязанности председателя, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе органа.

Сотрудники комитета уточнили, что решение о временном руководителе будет точно принято до четверга, 19 декабря.

Ранее стало известно, что действующий глава КРТИ Сергей Харлашкин с 19 декабря временно возглавит «Метрострой». Совет директоров компании принял это решение большинством голосов во вторник, 17 декабря.

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