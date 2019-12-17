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16:24

Пресс-служба КРТИ: Решение об и.о. председателя комитета пока не принято

фото ЗакС политика Пресс-служба КРТИ: Решение об и.о. председателя комитета пока не принято

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры пока не определились, кто станет исполняющим обязанности председателя, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе органа.

Сотрудники комитета уточнили, что решение о временном руководителе будет точно принято до четверга, 19 декабря.

Ранее стало известно, что действующий глава КРТИ Сергей Харлашкин с 19 декабря временно возглавит «Метрострой». Совет директоров компании принял это решение большинством голосов во вторник, 17 декабря.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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