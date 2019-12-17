Сергей Харлашкин возглавил "Метрострой"

Совет директоров «Метростроя» одобрил создание временного единоличного исполнительного органа компании в лице Сергея Харлашкина, сообщили в «Метрострое».

По словам представителей «Метростроя», в повестке заседания было два вопроса. Назначение Харлашкина вступит в силу с 19 декабря. 20 февраля 2020 года пройдет внеочередное собрание акционеров, на котором будет решен вопрос о досрочном прекращении полномочий нынешнего гендиректора Николая Александрова, передает ТАСС.

Накануне Харлашкин подтвердил, что собирается перейти на работу в «Метрострой». Он заявлял, что намерен изучить финансовое положение компании.

Вопрос о назначении Харлашкина возник после ареста гендиректора «Метростроя» Николая Александрова. Его обвиняют в растрате из-за поставок щебня.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.