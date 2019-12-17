Суд отказался взыскать с оппозиционеров 100 тысяч рублей в пользу лапшичной

Симоновский суд Москвы отклонил иск владельца лапшичной «Тянем-потянем» Виталия Толкалова к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией из-за акции 3 августа, передает «МБХ медиа».

Толкалов просил взыскать 100 тысяч рублей с Любови Соболь и Георгия Албурова. В компенсацию он включил затраты на аренду, зарплату сотрудников и средний доход за несколько дней, когда заведение было закрыто из-за акций протеста.

Из-за акций протеста деньги от оппозиционеров требовали ряд фирм и государственных учреждений. Иски подавали Мосгортранс, ГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения», таксомоторная компания «М Такси коммуникации», московский метрополитен, прокурор столицы. Полиция требует 10,2 млн рублей в общей сложности за свою работу на двух митингах.