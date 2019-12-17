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17:16

Рэпер Оксимирон объяснил избранный им стиль гражданского протеста

фото ЗакС политика Рэпер Оксимирон объяснил избранный им стиль гражданского протеста

Рэп-исполнитель Оксимирон рассказал о том, почему и когда стал интересоваться политикой и участвовать в разного рода протестных общественных кампаниях. Он признался, что тому послужил причиной бурный "водоворот событий" 2018 года, когда он пришел к пониманию, что "эстетически стало невозможно мириться с тем, что вокруг". Мини-интервью с поэтом и музыкантом, открыто говорящем о социальной несправедливости в современной России, провел на своем YouTube-канале журналист Леонид Парфенов. Протест в понимании Оксимирона должен быть креативным, и именно так он и подходит к делу.

"Иного рода язык очень сильно попахивает политикой в жестком смысле, лозунгами, какими-то маршами-демаршами... Что касается гражданской темы, то это мне неблизко, со скорбным лицом - "Доколе?!" - поэтому мне приходится что-то придумывать, изгаляться, наверное, иногда что-то нелепо получается, избыточно или недостаточно, но хочется как-то сделать гражданские высказывания sexy again... Высказывание должно быть привлекательным", - подчеркнул рэпер.

По его словам, отправной точкой его резкой политизации можно считать прошлогоднее государственное давление на коллег по цеху - отмены концертов и даже аресты.

Отметим, что наиболее известным политическим событием с участием Оксимирона стала акция "Сядь за текст", в ходе которой зачитывались строки из классической литературы, ставшие в логике сегодняшнего законодательства подсудными.

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