Единороссы отметили улучшение качества своих инициатив со времен закона о праве на рой пчел

Депутаты фракции «Единой России» в Госдуме на брифинге по итогам сессии отметили, что качество вносимых ими законопроектов улучшилось после введения так называемого «нулевого чтения» - изучения инициатив в координационном совете, передает «Интерфакс».

Глава комитета по бюджету Андрей Макаров вспомнил, как депутаты в пояснительной записке к законопроекту о северном оленеводстве начали со слов «на каждого взрослого жителя Российской Федерации приходится примерно четыре пары рогов». В законе о пчеловодстве, напомнил Макаров, упоминалось о праве собственности россиян на рой. Пчелы, было указано в записке, оставались в собственности хозяина роя до тех пор, пока хозяин его преследует, и рой остается в его видимости.

«Вот такого у нас уже нет», - подвел итог Макаров.

Глава комитета по законодательству Павел Крашенников добавил, что в том законопроекте одна из статей называлась «Преследование пчелиного роя на чужой территории». По его словам, большую роль в улучшении качества законопроектов сыграло «нулевое чтение».

Первый зампред фракции единороссов Андрей Исаев согласился, что парламент «более глубоко разбирается в проблемах», чем раньше. Он считает, что в этом созыве Госдумы «дисциплина серьезно подтянулась, и уровень дискуссии между фракциями стал гораздо более глубоким».

Исаев подчеркнул, что «Единая Россия» располагает конституционным большинством, которое позволяет принимать решения вообще без учета мнения остальных фракций. Но при этом, отметил он, единороссы стремятся учитывать предложения и замечания оппозиционных фракций.