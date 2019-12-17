Здание "Ленфильма" обрело статус выявленного памятника

Главное из занимаемых киностудией "Ленфильм" зданий, расположенное на Каменноостровском проспекте, 10 признали выявленным памятником, пишет пресс-служба Смольного. Это означает, что ему предоставили государственную охрану. Такой же статус получил сад "Аквариум", в котором студия находится.

Отмечается, что таким образом чиновники из КГИОП удовлетворили просьбу генерального директора фонда развития киностудии Эдуарда Пичугина. Построенное в 1956 году при Никите Хрущеве здание оценили как выразительный пример сталинского неоклассицизма.

Каменноостровский проспект, 10 - адрес, представляющий собой несколько корпусов, дореволюционная часть которых уже пребывает в статусе культурно-исторических памятников.

Отметим, что у "Ленфильма" имеются серьезные финансовые затруднения.