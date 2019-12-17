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18:12

Евгения Мусина оштрафовали на 170 тысяч рублей за одиночные пикеты 10 августа

фото ЗакС политика Евгения Мусина оштрафовали на 170 тысяч рублей за одиночные пикеты 10 августа

Выборгский суд Петербурга оштрафовал активиста Евгения Мусина на 170 тысяч рублей за участие в пикетах 10 августа у Гостиного двора, об этом Мусин сообщил в Facebook.

Протокол был составлен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное правило нарушения митинга). Активист намерен обжаловать это решение в Горсуде.

Параллельно с этим другой районный суд, Куйбышевский, оправдал активистку Марию Зинченко, которая была задержана на тех же пикетах в тот же день. Ее также хотели привлечь к ответственности по ч. 8 ст. 20.2 КоАП.

10 августа у Гостиного двора активисты проводили одиночные пикеты в знак солидарности с участниками летних протестов в Москве. Этот вид мероприятий не требует согласования. Однако полицейские видели в происходящем «признаки митинга» и задержали свыше 80 человек. Подробнее о том дне – в материале ЗАКС.Ру.

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