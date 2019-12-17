Эсеры назвали общественную поддержку Ивана Голунова в числе лучших событий 2019 года

Лидер справедливороссов Сергей Миронов подвел позитивные и негативные, с его точки зрения, итоги уходящего года. В число первых попала общественная кампания в защиту журналиста Ивана Голунова, которому летом подбросили наркотики силовики и которого во многом благодаря общественному резонансу удалось "отбить" у суда и следствия. Этот случай политик назвал первым в ряду других примеров гражданской самоорганизации.

"Мы видим, что происходит в Архангельской области, где граждане протестуют против размещения, называя вещи своими именами, – свалки в Шиесе. Пусть этот мусор будет даже герметично упакован, людям это не нравится. Обратил бы также внимание на реакцию граждан после не всегда адекватных задержаний на летних уличных акциях в Москве", - говорится на персональном сайте Миронова.

При этом депутат Госдумы убежден, что на летних митингах в Москве некоторые мирные граждане, впоследствии ставшие фигурантами уголовных дел, вели себя некорректно по отношению к росгвардейцам и полицейским.

Больше всего удручает главного эсера спортивные санкции в отношении России: "наши чиновники, мягко говоря, недоработали".