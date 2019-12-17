О чем просил ЦИК и что сделал ГИК

После проведения Санкт-Петербургской избирательной комиссией первого анализа муниципальных выборов Центральный избирком остался недоволен. ЦИК поручил Горизбиркому провести новый анализ – более конкретный и глубокий. От Горизбиркома требовалось «разобрать по косточкам» все нарушения. Как ГИК справился с этой задачей – в материале ЗАКС.Ру.

По следам скандального начала кампании

Центральная избирательная комиссия 30 октября устроила Санкт-Петербургской избирательной комиссии разбор полетов. Заслушав доклад Горизбиркома об анализе прошедших муниципальных выборов, члены ЦИК остались недовольны. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что доклад не вызвал у нее энтузиазма.

Центральный избирком потребовал провести более глубокий и конкретный анализ до 10 декабря, а разбор нового документа запланировали на 18 декабря. Члены ЦИК указали, что именно они хотят видеть в обновленном отчете.

Памфилову, в частности, интересует, кто и зачем «тайно» назначал выборы, а также: почему были закрыты избирательные комиссии муниципальных образований и по чьему заказу у ИКМО стояли «качки», которые создавали искусственные очереди.

- А кто были эти люди? Вот у нас целый альбом подготовили, фотографировали. Эти качки разного рода, которые создавали искусственные очереди, не пуская. Создавая такой «физический фильтр», чтобы не пустить реальных кандидатов для сдачи документов. Кто они? По чьему заказу они приходили? Что они там делали? Участки почему были закрыты? Бегали когда от нас председатели. Почему они были закрыты? Кто давал это указание? - спрашивала Памфилова.

В решении Горизбиркома по новому анализу речь об этом не идет. ГИК никак не затронул вопрос о «тайном» назначении выборов, о закрытых ИКМО и искусственных очередях.

Однако, именно этим запомнилось начало избирательной кампании. Муниципальные образования назначали выборы мундепов, но широкой публике об этом не сообщалась. В МО «Чкаловское», например, глава ИКМО под разными предлогами отказывался показывать решение о назначении выборов, но не скрывал, что уже принимает документы на выдвижение. У тех же, кто не смог узнать о начале кампании, количество дней на подачу бумаг сокращалось в разы. После этого этапа, началась пора закрытых ИКМО и искусственных очередей, которые мешали непровластным кандидатам выдвинуться в муниципальные депутаты.

Некоторыми вопросами ГИК занимался в ходе самой кампании: организовывал рабочие группы по «тайным» выборам и направил обращение в прокуратуру из-за конкретного случая подставной очереди. Были и другие обращения в правоохранительные органы, о которых Горизбирком доложил ЦИКу. Последнюю правда не устроило, что указаны только цифры: сколько обращений и в какой орган направлены.

ЦИК 30 октября потребовал от ГИКа конкретнее проанализировать обращения в правоохранительные органы . При этом, считает Памфилова, заменять собой полицию, прокуратуру и Следственный комитет не требуется.

- Провести анализ в рамках своей компетенции вполне возможно. Что мы туда (в правоохранительные органы – прим. ЗАКС.Ру) направляем? Все ли мы туда направляем, что требует направления? С какими аргументами, с какими фактами? Даем ли основание серьезно заняться расследованием или даем основания закрыть это дело? - поинтересовалась глава ЦИК.

Горизбирком в решении от 10 декабря ни о каких обращениях в правоохранительные органы не сообщает. В ответе на запрос ЗАКС.Ру, ГИК заявил, что направлял обращения с 26 июня по 24 октября. Актуальной информации о том, как органы отреагировали, ГИК не предоставил. Городская комиссия только уточнила, что на 11 июля Главное следственное управление СК по Петербургу не регистрировала сообщения о преступлениях по нарушениям закона о выборах.

Также ЦИК просил Санкт-Петербургскую избирательную комиссию привести полную статистику по решениям о восстановлении кандидатов в мундепы. Эти данные ГИК в своем решении не сообщает.

Избиркомы всех уровней

В первом анализе Горизбирком заявил, что признает неудовлетворительной работу 16 ИКМО. Из них четыре муниципальные комиссии ГИК решил расформировать через суд. Сейчас уже расформированы три ИКМО «Коломяги», «Сергиевское» и «Семеновский». Дело по комиссии МО «Екатерингофский» всё ещё в суде.

Центризбирком попросил ГИК уточнить, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия намерена делать с остальными 12 ИКМО, чью работу признали неудовлетворительной. Также член ЦИК Николай Булаев обратил внимание на то, что Горизбирком никак не проанализировал и не оценил работу нескольких муниципальных избиркомов, с которыми тоже были проблемы. Это замечание поддержала председатель Центризбиркома и напомнила про ситуацию с ИКМО «Черная речка», которая не исполнила решение суда.

- Не услышала анализ и ваши действия по этим образованиям, которые плевали на суд и не исполняли судебные решения. Это разве не повод вам обратиться в правоохранительные органы? - задала риторический вопрос Памфилова.

Она уточнила, что в частности речь идет об ИКМО «Черная речка». Глава ЦИК добавила, что хотела бы узнать мнение ГИКа о назначении главой местной администрации председателя муниципальной комиссии Михаила Доброхотова.

- В результате его (председателя ИКМО Михаила Доброхотова – прим ЗАКС.Ру) действий, во многом неправомерных, кто у нас избран? Пожалуйста, глава муниципального образования Артем Алексеевич Дорожков. И человек, который таким образом избран, назначает исполняющим обязанности того, благодаря кому он избран, - заявила глава ЦИК.

В решении по новому анализу Горизбирком не упоминает о какой-либо работе в отношении ИКМО. Кроме тех, которые решил расформировать.

В октябре ЦИК также требовал отразить в анализе неудовлетворительную работу участковых избирательных комиссий. В том числе, исследовать пересчеты бюллетеней на УИКах, после которых количество голосов за разных кандидатов значительно изменилось.

Об этом Горизбирком информацию предоставил. ГИК сообщил, что вместе с ТИКами проверил информацию о нарушениях участковыми избирательными комиссиями. Данные предоставил уполномоченный по правам человека в городе Александр Шишлов и «Наблюдатели Петербурга». В решении Горизбирком заявил, что омбудсмен сообщил о нарушения в 27 УИК, а наблюдатели – в 240 УИК. Проанализировав эти данные, ГИК установил, что информация о нарушениях на 34 участках «носит предположительный характер и не имеет документальных подтверждений», а по 5 УИК – относится к действиям ИКМО и судов.

Сейчас в судах оспаривают решения УИК об итогах голосования по 98 участкам, заявил Горизбирком. После вступления в силу решений судов, ГИК считает возможным поднять вопрос о прекращении полномочий председателей УИКов. При этом, Горизбирком рекомендовал ТИКам поднять вопрос о лишении должностей 104 председателей участковых комиссий. В настоящий момент свои посты потеряли уже 46 глав УИК, добавил ГИК.

К анализу данных омбудсмена и наблюдателей СПбИК приступил после соответствующего поручения Центризбиркома. Памфилова в октябре поблагодарила Шишлова и члена совета «Наблюдателей Петербурга» Марию Чебыкину за предоставленные доклады о муниципальных выборах. Глава Центризбиркома зачитала отрывок из решения Центральной комиссии с требованием: ГИК должен провести с омбудсменом и «Наблюдателями Петербурга» совместный анализ.

- Я бы хотела, чтобы предметно прошлись по всем представленным материалам. Совместно разобрали всё по косточкам, - заявила Памфилова.

Также она пожелала, что бы при этом присутствовал кто-то из членов Центризбиркома, и рекомендовала ГИКу организовать широкое общественное обсуждение.

Горизбирком с материалами наблюдателей и омбудсмена ознакомился, но самих авторов пригласил только на две встречи: 28 ноября и 10 декабря. На первой встрече конкретные нарушения не разбирали, сконцентрировавшись на планах по улучшению избирательной системы.

На совещание в декабре от наблюдателей никто не пришел. Представительница общественной организации Чебыкина сообщила ЗАКС.Ру, что за два часа до принятия решения невозможно провести работу, на которую отводили больше месяца. Шишлов тоже на встречу прийти не смог, но направил туда главу аналитического отдела своего аппарата Константина Шарыгина. Он в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что по факту никакой совместной работы не проводилось. При этом, и наблюдатели, и омбудсмен еще на совещании в ноябре говорили, что ранее предлагали организовать совместную работу группу – ГИК этого так и не сделал.

На отсутствие коллективной работы 10 декабря жаловались и члены Горизбиркома от оппозиционных партий. В частности, представитель Партии роста Алексей Березин заявил, что не было ни коллегиальных решений, ни рабочих групп.

ТИК вместо ИКМО

Центральная избирательная комиссия поручила Горизбиркому принять «все необходимые меры для формирования дополнительных территориальных избирательных комиссий». Этим ГИК и занялся.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия к 10 декабря подготовила проект об увеличении числа ТИК с 30 до 64. Решение же приняли 17 декабря. Новые территориальные избиркомы создадут во всех районах кроме Кронштадтского и Курортного, где останется по одному ТИК. Больше всего новых территориальных комиссий появится в Невском районе – семь, следует из решения ГИК.

Также СПбИК рассказала, что Законодательное собрание и губернатор Петербурга одобрили выделение дополнительных денег на создание новых ТИКов. Бюджет потратит на них 490 млн рублей.

Горизбирком планирует, что после появления новых ТИКов к ним отойдут полномочия ИКМО. Это позволит избежать проблем с муниципальными комиссиями, которые регулярно возникают на выборах. Эту идею озвучивал еще во время кампании член ГИК Дмитрий Краснянский. Он считает, что председатели ИКМО ангажированы – они проводят выборы раз в пять лет, но в течение всего времени получают зарплату из местного бюджета.

- Вот человек, получая зарплату из местного бюджета в течение пяти лет и работая только три месяца в течение этих пяти лет – это же шикарная работа, – он же понимает, что не зря же ему зарплату платят, надо как-то отрабатывать. Это моё личное мнение, это не мнение комиссии, - сказал Краснянский.

Если же ликвидировать ИКМО, то проблем не будет, уверен член ГИК. В решении Горизбиркома от 10 декабря сказано, что глава ГИК Виктор Миненко направил письма в муниципальные образование. В них он просил МО возложить полномочия ИКМО на ТИКи. Есть ли какой ответ на эти обращения, ГИК не уточняет.

Вместе с тем, не все действующие территориальные избиркомы Горизбирком похвалил за хорошую работу. В своем решении от 10 декабря СПбИК указывает, что усматривает недостатки в работе ТИКов №№ 11, 22, 23 и 29. Правда, недостатки эти не повлияли на достоверность результатов выборов, считают в ГИКе.

Вопрос о формировании территориальных избирательных комиссий включен в повестку заседания ЦИКа на 18 декабря. В пресс-службе комиссии не смогли пояснить, будут ли обсуждаться только ТИКи или совещание коснется и остальной части доклада Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

София Саттарова

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