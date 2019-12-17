Глава СПЧ Фадеев призвал "не политизировать" проблему свалки на Шиесе

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к теме строительства на станции Шиес Архангельской области мусорного полигона и бессрочного протеста "на земле" против этой стройки. Взвесив "за" и "против" в своем выступлении, он предложил не превращать эту конфликтную ситуацию в политическую.

"Моя точка зрения - что политизация протеста такого вредит делу, и становится тяжелее добиться результата конкретного, согласовать какое-то решение", - приводит его слова РИА "Новости".

Ранее Фадеев, начавший руководить СПЧ с конца октября, выступил с неоднозначным для его должности заявлением о том, что арестованные и осужденные за участие в мирных летних протестах в столице люди не заслуживают амнистии.