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19:42

Володин наградил депутата Госдумы Романова благодарностью за вклад в развитие парламентаризма

фото ЗакС политика Володин наградил депутата Госдумы Романова благодарностью за вклад в развитие парламентаризма

Избранный в Государственную думу от Петербурга депутат Михаил Романов удостоился специальной благодарности от спикера этого законодательного органа, Вячеслава Володина. Заслужил ее петербуржец , как утверждается, вкладом в отечественный парламентаризм. В ответ Романов тоже испытывает благодарность.

"Каждая законодательная инициатива – это требования времени, ожидания города, который я представляю в федеральном парламенте, наказы петербуржцев. Я счастлив, что у меня есть возможность служить России, Санкт-Петербургу и его жителям. Для меня это огромная ответственность и большая честь", - цитирует его слова личная пресс-служба.

Романов работает в Госдуме с 2016 года, и это первый созыв с его участием. В сентябре в СМИ и Telegram-каналах его имя связывали с попытками повлиять на результаты муниципальных выборов в округах Фрунзенского района. На это намекала даже глава ЦИК Элла Памфилова.

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