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20:05

Максим Шевченко: Откровенных поклонников власти в YouTube попросту нет

фото ЗакС политика Максим Шевченко: Откровенных поклонников власти в YouTube попросту нет

Публицист и общественный деятель Максим Шевченко попытался охарактеризовать деятельность на видеохостинге YouTube людей, интересующихся и занимающихся политикой. В его представлении, этот сервис, на котором он является популярным видеоблогером, является самой желанной мишенью для российской власти, пока безуспешно мечтающей затруднить гражданам доступ к роликам на нем.

"Конечно, хотят (прикрыть YouTube - прим. ЗАКС.Ру). Потому что они не контролируют его, это свободное пространство, где всякий топёж за власть является зашкваром, по большому счету. И я не знаю ни одного блогера, который безоговорочно топил бы за "Единую Россию". Таких просто нету, YouTube - пространство оппозиционное априори", - высказал он мнение в эфире телеканала "Царьград".

По его словам, аудитории интернета и федеральных телеканалов на сегодняшний день почти никак не пересекаются.

У Шевченко, придерживающегося коммунистических взглядов, на канале почти 300 тысяч подписчиков.

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