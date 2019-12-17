Сокуров ждет от Кремля большей последовательности во взаимоотношениях с Чечней

Режиссер, член президентского Совета по правам человека Александр Сокуров уточнил свою позицию в образовавшемся медийном конфликте с чеченскими властями. Повторив, что государственные награды для участников чеченских войн он ставил под сомнение в разговоре не с региональной властью, с которой ему "и так все понятно", а с президентом, он указал на смущающие его аспекты кавказской политики Кремля.

"Очень часто, почти систематически действия в этом регионе приходят в полное и окончательное противоречие с конституционными основами и принципами РФ, поэтому и возникают такие вопросы. Если законы не любы, не дороги, то зачем тогда принимать награды, экономическую помощь? Я хочу последовательности и ясности в этом", - рассудил петербуржец в студии "Эха Москвы".

Напомним, что в день встречи СПЧ с Владимиром Путиным Сокуров усомнился в том, что представители воевавших друг с другом сторон могут быть удостоены одинакового звания героев России. Путин категорически не согласился с таким подходом, а глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил оппонента в разжигании межнациональной розни и провоцировании внутрироссийского "раздора". Позже Сокуров публично заметил, что разговаривал на эту тему не с Кадыровым и мнением последнего не слишком интересуется.